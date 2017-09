Torino-Sassuolo 3-0, Belotti gol capolavoro

TORINO-SASSUOLO 3-0 (tabellino e cronaca)



Fosse un saluto, sarebbe il più bello possibile. Ma i tifosi del Torino stiano tranquilli: al 99% Andrea Belotti resterà lì dov'è, a segnare altri gol capolavoro come quello che ha piegato la resistenza del Sassuolo. I granata conquistano la prima vittoria in campionato dopo il pari di Bologna e lo fanno anche grazie a una rete meravigliosa che il Gallo realizza verso la fine del primo tempo: sul cross di De Silvestri dalla destra, il centravanti si inventa una semirovesciata pazzesca, da copertina. Anzi, da album delle figurine.



Finisce 3-0 allo stadio Grande Torino ed è il risultato più giusto. La squadra di Mihajlovic ha tenuto in mano la partita dal 1' al 90', anche dopo il vantaggio, quando ha sfiorato a più riprese il raddoppio prima di dilagare nel finale, anche per merito di Duncan, autore di un retropassaggio sciagurato: il centrocampista nel mirino dell'Inter ha servito di fatto il pallone a Iago che poi ha mandato in gol Ljajic, al secondo sigillo in due partite. Poi ci ha pensato Obi ad arrotondare il risultato. Prima, dallo stesso Ljajic al nuovo entrato Edera, i granata avevano sciupato alcune occasioni e si erano visti anche cancellare un rigore dal Var per un mani di Cannavaro giudicato involontario solo dopo le immagini (stessa sorte nel finale per un penalty prima concesso e poi tolto al Sassuolo).



Per il Sassuolo zero gol e un punto in due partite, eppure il Toro ne subiva uno da 20 partite in Serie A (certo, gli innesti di Nkoulou e Rincon hanno rinforzato un bel po' la fase di non possesso dei granata). Il passaggio da Di Francesco a Bucchi non è stato ancora metabolizzato, quello da Defrel a Falcinelli (centravanti dalle caratteristiche completamente diverse) neppure, Pellegrini (passato alla Roma) manca più del previsto. Quest'anno non c'è l'Europa League, ma l'impressione è che gli emiliani faranno comunque fatica, soprattutto se Berardi, fresco di rinnovo, non si sveglia presto.