Torino, Rincon: "La Juve non era troppo per me"

"Credo di avere i mezzi per potermela giocare a quel livello, ma non ho avuto la possibilità di esprimerli fino in fondo. Non penso che la Juve fosse troppo per me". Alla vigilia del derby Tomas Rincon, in un'intervista a La Repubblica, torna sull'esperienza in bianconero, un'esperienza duarata soltanto otto mesi (da gennaio ad agosto 2017).



Il 30enne torna sui motivi che lo hanno spinto a lasciare la squadra di Allegri: "Ho dovuto prendere una decisione. Io ho bisogno di stimoli, non posso giocare una partita al mese, devo sempre stare nella battaglia, è il mio fisico a pretenderlo. Deluso? No, perché sono cresciuto come uomo e ho vinto".



Il presente ora è tinto di granata: "Io devo stare in un club che abbia storia e ho scelto sempre in quest’ottica, dall’Amburgo al Genoa. Quando sono salito a Superga mi sono venuti i brividi e devo ringraziare Cairo, che per me di soldi ne ha spesi tanti. Qui c’è ambizione. Sappiamo quanto i tifosi tengano al Derby e quante ferite abbiano, vogliamo fare qualcosa di speciale".