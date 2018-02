Torino, regalo al bambino super tifoso: scenderà in campo nel derby

E' diventato virale il video con protagonista un bambino tifosissimo del Torino intento a urlare i nomi dei giocatori al momento della lettura delle formazioni prima di scatenarsi ulteriormente gridando "Forza vecchio cuore granata!". Il filmato ha colpito anche la società piemontese che ha lanciato un appello via twitter: "Cari tifosi, ci aiutate ad identificare questo nostro piccolo simpaticissimo tifoso? Vorremmo premiarlo per la sua grinta". Il piccolo è stato individuato: si chiama Lorenzo ed entrerà in campo con i giocatori nel derby contro la Juventus in programma il 18 febbraio.

Cari tifosi, ci aiutate ad identificare questo nostro piccolo simpaticissimo tifoso? Vorremmo premiarlo per la sua grinta! #SFT pic.twitter.com/N8TxzOOgT7 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 4, 2018