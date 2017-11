Torino, recupero record per Lyanco: in campo a 20 giorni dall'infortunio

Recupero record per Lyanco. Il difensore del Torino lo scorso 13 ottobre si era infortunato in allenamento riportando la distorsione della caviglia destra con lesione del legamento deltoideo. Secondo le prime previsioni il 20enne brasiliano sarebbe dovuto rimanere lontano dai campi per almeno un mese/un mese e mezzo e invece, a distanza di soli venti giorni dallo stop il giocatore è tornato in gruppo e Mihajlovic potrebbe schierarlo dal primo minuto nella delicata sfida di domenica contro l'Inter a San Siro.



"Ho recuperato prima del previsto e per questo motivo sono ancora più felice: grazie a tutto lo staff medico. Mi avevano detto che ci avrei messo più tempo, invece... Una chiamata futura con gli azzurri di Ventura? La mia nazionale ora è il Toro, per tutta la questione burocratica c’è mio papà" ha sottolineato Lyanco a Torino Channel.