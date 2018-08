Torino, Petrachi: "Partita spostata dagli arbitri, ci manca un rigore"

Il Torino perde contro la Roma e nel dopo-partita sono polemiche. Non dalla bocca di Walter Mazzarri, allontanato durante il match per proteste dopo aver chiesto un rigore per un contatto Fazio-Iago Falque, come spiega Gianluca Petrachi: "Abbiamo deciso di evitare perché se avesse parlato si sarebbe beccato dieci giornate di squalifica".



Ma il ds granata fa le veci del tecnico e della società: "L'anno scorso siamo partita con tre punti tolti dalla VAR (si riferisce al match contro il Bologna e al gol annullato a Berenguer, ndr), oggi non c'è stata equità. Nel gol annullato a Iago Falque, Massa ha guardato il millimetro e poi non ci ha fischiato un rigore netto: se conosci il calcio, sai che in volo basta una spinta". Poi l'attacco frontale: "Questa partita è stata spostata dagli arbitri, lo dico con grande amarezza".



Anche Iago Falque è rimasto perplesso sul mancato rigore: "La VAR a volte dà, a volte toglie. Peccato per l'episodio con Fazio, magari non era rigore ma la spinta c'è: l'arbitro poteva chiamare la VAR. Mi ha detto che mi sono buttato ma che senso aveva farlo davanti alla porta?".