Torino, parte l'inno della Juventus al nuovo Filadelfia

Il nuovo stadio Filadelfia sarà ufficialmente riaperto a fine maggio e proprio in questi giorni i tecnici stanno facendo gli ultimi ritocchi e gli ultimi test prima del via libera definitivo. Secondo quanto riporta La Stampa, in una di queste prove è avvenuto un incidente diplomatico che ha provocato non pochi malumori nella tifoseria del Torino: dall'impianto audio dello stadio è partito l'inno della Juventus.



Dopo qualche momento di imbarazzo, l'inno è stato subito stoppato e sono arrivate le scuse ai tifosi granata che affollavano i bar vicini all'impianto e che sicuramente non saranno rimasti contenti dell'accaduto.