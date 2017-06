Torino, parla l'ex Glik: "Io alla Juventus? Mai"

Il Torino vive un momento molto positivo in campionato e, tal proposito, Kamil Glik, capitano granata dal 2013 al 2016, torna a parlare della sua ex squadra: "Mi fa davvero piacere che le cose stiano andando bene in questa stagione. Io un giorno alla Juventus? Quello sicuramente no perché non posso dimenticare cinque anni indimenticabili con il Toro. Partendo da molto lontano abbiamo raggiunto obiettivi fantastici. Tra poco c'è il derby, cercherò di andare allo stadio a vedere il match. Se fisicamente e mentalmente arriva in queste condizioni, il Torino può dare certamente fastidio ai bianconeri. Eliminare la Juve dalla Champions? Magari sì, sarebbe una grande cosa aiutare i miei compagni a prendersi una rivincita".



Il difensore polacco, passato al Monaco nell'ultima estate, si gode il secondo posto in Ligue 1: "A Monaco mi trovo benissimo, sto imparando il francese anche se qui in tanti parlano italiano. Sapevo che il Monaco era una squadra che avrebbe lottato per vincere il campionato e ovviamente anche la possibilità di giocare la Champions ha pesato sulla mia scelta. - le sue parole a Tuttosport - Mi sono ambientato bene e in fretta". Su Belotti: "Se continua così, con questa grinta facendo ottime prestazioni, sicuramente diventerà ancora più importante per il Torino e la Nazionale".