Torino, Niang è un caso: "È sparito, salta gli allenamenti"

Nel giorno della beffarda eliminazione della Juve dalla Champions, Tuttosport va in edicola con una indiscrezione pesante sui rivali cittadini: "Toro, Niang è sparito". Non nel senso letterale del termine, ovviamente: come accaduto in passato anche al Milan, intorno all'attaccante francese si è aperta una nuova polemica relativa al suo comportamente fuori dal campo.



Secondo il quotidiano torinese, infatti, Niang avrebbe saltato le ultime due partite non per problemi fisici, come fatto trapelare dal club, ma perché "senza il permesso della società avrebbe saltato alcuni allenamenti". Così, Mazzarri avrebbe deciso di escluderlo dai convocati con Torino e Inter e farà lo stesso col Chievo, anche se secondo la versione ufficiale Niang sarebbe semplicemente influenzato.



Di sicuro Niang non ha reso secondo le aspettative: arrivato al Toro per una cifra pari a circa 20 milioni, ha segnato un solo gol nel girone d'andata con Mihajlovic che l'aveva già avuto al Milan, sembrava rinato nel primo mese e mezzo con Mazzarri che l'aveva rilanciato arrivando a segnare altre tre reti, poi si è pian piano eclissato. Fino a sparire.