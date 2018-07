Torino, Moretti: "Ronaldo-Juve? Sono i giorni delle parole, poi conteranno i risultati"

Potrebbe trovarselo di fronte nel prossimo derby ma non sembra preoccupato dal suo eventuale approdo alla Juventus. Emiliano Moretti accoglie con favore l'ipotesi Ronaldo-Juve: "In Italia mancano da tanto questi giocatori. Il suo arrivo sarebbe un bene per tutti, perché negli ultimi anni il calcio italiano ha perso qualcosa".



Per il difensore del Torino, alla sesta stagione in maglia granata, non c'è il rischio che il divario tra la Juve (e più in generale le big) e le altre aumenti ancora con l'acquisto di un fuoriclasse come CR7: "Tante squadre si stanno rinforzando ma una squadra non la fanno solo i nomi. All'inizio di ogni stagione ci sono almeno cinque team che vincono lo scudetto, ma alla fine è solo uno quello che ci riesce. Questi sono i giorni delle parole, dal 19 agosto (prima giornata della Serie A ndr) conteranno solo i risultati...".



Il 37enne parla poi degli obiettivi dell'undici di Mazzarri: "Personalmente non sono uno al quale piace fare proclami e promesse, ma credo fortemente che attraverso il lavoro quotidiano si può raggiungere qualsiasi tipo di risultato. Mi aspetto da ognuno di noi che si dia il massimo per il bene della squadra, più che per il bene di se stessi. Questo è il primo degli obiettivi".