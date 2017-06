Torino, Mihajlovic: "Zappacosta e non Iago Falque? Rifarei questa scelta"

Sinisa Mihajlovic parla ai microfoni di Premium Sport al termine della sconfitta del Torino al San Paolo: “Devo fare i complimenti al Napoli perché è fortissimo e se gli regali spazi ti fa a pezzi. Purtroppo i primi tre gol li abbiamo regalati, non stando attenti su situazioni che avevamo preparato. Nel secondo tempo abbiamo reagito, ma complessivamente la sconfitta è giusta. Abbiamo reagito perché peggio del primo tempo era difficile fare, è questo quello che ho detto ai ragazzi nell’intervallo".



Per i granata non è un momento facile: "A volte bisogna rompersi, per capire come sei fatto dentro: ora dobbiamo ricostruirci, ma con questa esperienza sulle spalle. È la terza partita che perdiamo di fila, ma con Juve e Napoli, ci dispiace, ma ci può stare. Il mio rammarico è la sconfitta di Genova: quella è una partita che dobbiamo vincere per forza, o almeno cercare di farlo. Abbiamo preso dieci gol nelle ultime tre e in molti di questi ci abbiamo messo del nostro".



Il tecnico del Toro spiega poi le scelte iniziaili e lancia un messaggio a Cairo: "Perché Zappacosta e non Iago Falque? Io scelgo sempre per il bene della squadra e mi serviva un giocatore con quelle caratteristiche: se andava bene mi facevano i complimenti. Ma io rifarei quelle stesse scelte anche ora. Mercato? Se vogliamo fare qualcosa di importante bisogna intervenire, non solo nel reparto difensivo, ma un po’ in tutti.”