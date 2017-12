Torino, Mihajlovic: "Tifo Napoli per lo scudetto"

Dare seguito alla vittoria in trasferta con la Lazio provando a prolungare la crisi del Napoli. Il Torino di Mihajlovic, "stappato come una bottiglia di Champagne" dalla convincente prova di Roma, cerca di infilare la seconda vittoria consecutiva, che in campionato manca dal 10 settembre, contro la squadra di Sarri. I partenopei sono in calo, ma ritrovano Insigne, e il tecnico granata non si fida. "Giocano il miglior calcio, un momento di difficoltà di sta ma le grandi squadre ripartono sempre, spero tra una settimana...", è la battuta dell'allenatore serbo, che vede i partenopei e la Juventus favoriti per lo scudetto. "Ma spero lo vinca il Napoli, perché mi piace...".



La stima per Sarri e le simpatie per gli azzurri, che avrebbe potuto allenare proprio prima dell'arrivo del tecnico toscano, non tolgono però a Mihajlovic la voglia di vendicare le due sconfitte e i dieci gol subiti la scorsa stagione. "Sono l'unica squadra che ci ha preso a pallonate, spero che i giocatori abbiano la mia stessa voglia di rivincita", dice il tecnico, che invita squadra e ambiente ad un maggiore equilibrio.



"Una vittoria sarebbe un bel salto in avanti, ma se non dovesse arrivare non voglio sentir parlare di crisi. Spero che la vittoria di Roma sia servita: qui troppo facilmente si fanno processi e tutto viene messo in discussione per una partita storta".



Tra i convocati, nel Toro, tornano Ljajic e Niang, ma potrebbero iniziare la gara dalla panchina. "Abbiamo tante soluzioni a centrocampo: Obi, Acquah, Gustafson... Quest'ultimo volevo farlo giocare titolare a Roma, ma ogni volta che gli si dice che gioca, gli viene la febbre...", è il retroscena svelato da Mihajlovic, che non dà indicazioni sulla formazione "Abbiamo preparata bene la partita - si limita a dire -, conosciamo i loro difetti, e le nostre qualità".