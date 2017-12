Torino, Mihajlovic sul derby: "Finiti i tempi della malafede"

Sinisa Mihajlovic si appresta ad affrontare il Genoa ma, dietro domanda dei giornalisti, risponde anche in merito alla designazione arbitrale verso il derby di coppa Italia: "Ho fiducia nei migliori arbitri al mondo, i nostri. Non mi sono mai preoccupato delle designazioni". Il motivo di una possibile preoccupazione nasce dalle dichiarazioni post-Cagliari del patron granata Cairo su Calvarese, che sarà proprio il fischietto contro la Juventus: "Quando arrivano i tre punti con lui vale il doppio, è una cosa che ci capita raramente".



Il tecnico del Torino, comunque, non rinuncia a una frecciata: "Sono passati i tempi in cui si poteva fare qualcosa in malafede. Ora è tutto chiaro, non ho preoccupazioni...". Probabile riferimento a Calciopoli ma anche alla recente introduzione del VAR.



Tornando al Genoa, Mihajlovic parla di Belotti: "Ha un problema al ginocchio ma non è grave: penso di poterlo recuperare dopo la sosta. Non è menisco, né collaterale o crociato, nelle prossime ore ne sapremo di più, di sicuro non vogliamo affrettare i tempi ma è meno grave del previsto". All'infortunio del Gallo nelle ultime ore si sono aggiunti anche quelli di Barreca e di Edera, oltre ai vari Ansaldi, Bonifazi, Lyanco e allo squalificato Baselli.