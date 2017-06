Torino, Mihajlovic: "Sono infuriato e deluso, è inutile parlare di Europa"

Sinisa Mihajlovic a Premium Sport non nasconde il suo disappunto per la rimonta subita dal Torino contro il Milan: “Non sono arrabbiato, sono infuriato e molto deluso perché continuiamo a buttare via punti e sprecare occasioni. Pareggiare questa partita è folle, abbiamo commesso gli stessi errori della Coppa Italia. Siamo andati avanti di due gol, abbiamo sfiorato il terzo poi nella ripresa non abbiamo giocato per venti minuti, ci siamo fatti riprendere e poi abbiamo iniziato a giocare di nuovo: mi dispiace perché commettiamo sempre gli stessi errori e non siamo riusciti a fare il salto di qualità".



Si complica la corsa europea: "Continuando a buttare via punti in questo modo è inutile anche parlare di Europa: non vuol dire che non ci proveremo ma così sarà molto difficile. Abbiamo dimostrato che se giochiamo come nel primo tempo possiamo batterli, poi siamo tornati indietro senza nessun motivo e così non si può giocare. Ci sta subire la reazione del Milan ma bisogna gestire meglio la gara, non pensare solo a difendere, invece abbiamo fatto tutto come a Milano in Coppa Italia. Ogni partita è così e questo mi rode: mi dispiace per i ragazzi, evidentemente manca qualcosa a livello di personalità".



Il tecnico granata manda poi un messaggio a Cairo: "Rinforzi dal mercato? La società sa bene quali sono i pregi e i difetti della squadra: dobbiamo vincere partite e invogliare la società a intervenire sul mercato perché ci mancano dei giocatori. Ma io so che la società farà di tutto per accontentarmi, non ci vuole un ingegnere nucleare per capire quali giocatori ci servono”.