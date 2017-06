Torino, Mihajlovic: "Niente mezze seghe. In Italia gite di piacere..."

Un vero e proprio show, come del resto è spesso abituato a fare. Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, torna carico dalla sosta e alla vigilia della sfida con l'Udinese regala una serie di perle in conferenza stampa. Ecco i principali passaggi.



"Siamo capaci di tutto. Da noi o splende il sole o piove. In ogni caso voglio vedere giocatori che vanno in campo e sputano l’anima: è così che meriteremo sempre rispetto. Poi chiaro, se giocheremo come contro l’Inter potremo fare spesso risultato. Ma io guardo la prestazione e il livello di agonismo messo. I giocatori sanno che non voglio vedere partite blande, da mezze seghe...".



"Nel nostro stadio abbiamo una media da Champions League, da più di due punti a partita. All’inizio dell’anno avevamo detto che questo stadio sarebbe dovuto diventare il nostro fortino e che qui avremmo dovuto replicare lo spirito del Grande Torino. Direi che ci stiamo riuscendo. In trasferta no. Voglio parlare con i miei giocatori di questo la prossima settimana. Voglio far capire loro che non bisogna avere paura e che di partite 'molli' non ne voglio più vedere. Io ho giocato i derby tra Partizan e Stella Rossa: lì era normale avere paura. In confronto, i campi italiani sono delle gite di piacere"



"Delneri dice che il Torino è stato costruito per obiettivi che poi non è riuscito a raggiungere? Mi sembra strano che abbia detto una cosa del genere. Non mi sembra molto rispettoso, ma domani gli parlerò per capire bene cosa volesse dire. Se ha detto questo, sarebbe meglio che si concentrasse sulla sua squadra perché non sa nulla di noi nè quali sono i nostri obiettivi. Delneri è una persona rispettosa e ho un buon rapporto con lui, sinceramente mi pare strano che abbia detto queste cose".