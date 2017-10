Torino, Mihajlovic: "Niente democrazia, si fa a modo mio"

Sinisa Mihajlovic è nero dopo la sconfitta del Torino a Firenze e mette in dubbio la sua stessa posizione. Ecco le principali dichiarazioni a Premium Sport



"Sono molto arrabbiato: lo sono per la sconfitta e per i risultati che non stanno arrivando. Bisogna cambiare qualcosa, anche nel mio atteggiamento, se avrò ancora tempo. Da domani torniamo in campo a lavorare per raddrizzare la situazione. Fino a che sarò allenatore del Torino darò il massimo. Qualcosa dovrò cambiare anche nel mio atteggiamento. I problemi non sono tattici, ma ci manca lo spirito Toro che piano piano stiamo perdendo. Dobbiamo ritornare sui vecchi passi e rimettere in campo quei valori che ci hanno contraddistinto nello scorso campionato. Niente democrazia, si fa come dico io".



"Rassegnato? Niente affatto. Quando i risultati non arrivano il primo colpevole è l'allenatore. Io vado avanti cercando di fare quello che magari in qualche occasione non ho fatto. Azzeriamo tutto e si riparte, cambia anche Mihajlovic: sarà quello dell'anno scorso. In questo campionato, a parte il derby, abbiamo sempre fatto la nostra gara: dopo la gara contro la Juventus non ho più visto lo spirito che ci contraddistingueva e che piace a me. Bisogna dare il massimo: dal punto di vista tattico anche oggi non abbiamo fatto male, ma dobbiamo uscire da questo periodo. Io via? Non bisogna fasciarsi la testa prima di rompersela"



Mihajlovic chiarisce anche la frase su Anna Frank ("Non la conosco"): "Ieri mattina non ho letto i giornali, perchè ho fatto allenamento e poi sono andato in conferenza. Dopo una domanda su Belotti, mi è stato chiesto di Anna Frank. Sono rimasto anche un po’ perplesso perchè non mi ricordavo chi fosse questa ragazzina. MI ha sorpreso il contesto, perchè passare da Belotti ad Anna Frank è un bel salto. Io non ho letto il diario di Anna Frank. Voi sapete chi è Ivo Andric? E’ un premio nobel della letteratura. Sono questi i personaggi che a noi hanno insegnato a scuola. E poi penso che non sia così grave non conoscere Anna Frank. Se per voi è grave non conoscere Anna Frank, per me è grave che voi non conosciate chi è Ivo Andric. Comunque io sono contro ogni forma di razzismo e si sa, perchè su tutti i campi sono vittima di offese razziste. Non conosco bene la storia di Anna Frank e ho risposto sinceramente".