Torino, Mihajlovic in bilico. Petrachi: "Manca il furore"

Mihajlovic per ora non rischia e domenica sera sarà lui a guidare il Torino contro il Cagliari. Ma dopo il k.o. di Firenze, che l'ha fatto sprofondare in tredicesima posizione, siamo quasi all'ultima spiaggia. Il Torino è rimasto ad allenarsi a Coverciano, "come da programma", precisa il club granata e l'allenatore ha avuto un lungo colloquio con il ds Petrachi.



"È già qualche partita che qualcosa di importante non funziona - spiega Petrachi -: credo che questa squadra debba ritrovarsi sul piano della mentalità, sta venendo meno la sana cattiveria agonistica e lo spirito Toro, così può venire fuori anche la qualità. Questa squadra pensa che, con un po' di qualità in più, le partite si vincono in automatico, ma è esattemente il contrario: prima viene la cattiveria agonistica, poi la qualità. Senza furore, sono gli altri a mangiare le caviglie a noi. L'ho detto a Sinisa e gliel'ho ribadito. A Firenze si è verificato quanto avevo previsto: pensavo di sbagliarmi e di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Sentivo che mancava l'atteggiamento giusto, ma siamo in grado di poterci riprendere, dal primo all'ultimo devono dare di più e devono capire che ci stiamo giocando tanto. Basta chiacchiere, se ne sono fatte tante".



Petrachi ha parlato anche della situazione di Belotti, assente da tre partite (un pari e due sconfitte) per un problema al ginocchio destro: "Credo sia determinante la sensazione del ragazzo. I movimenti li sta facendo in allenamento, sta forzando negli ultimi giorni per capire se prova fastidio al ginocchio quando calcia con tutta la sua forza. Se è così ci vuole cautela e bisogna aspettare di più. Da protocollo medico ha fatto tutto quello che doveva fare, adesso tocca a lui. Si dice che ogni calciatore è medico di se stesso".