Torino, Mihajlovic in bilico: il match con il Cagliari può essere decisivo

Dopo il ko di Firenze, che l'ha fatto sprofondare in tredicesima posizione, il Torino è rimasto ad allenarsi a Coverciano, "come da programma", precisa il club granata. Il training questa mattina, a porte chiuse, al centro tecnico federale. La posizione di Sinisa Mihajlovic, che dopo la partita al 'Franchi' ha avuto un lungo colloquio con il ds Petrachi, è sempre più in bilico: il match casalingo di domenica sera contro il Cagliari ha le sembianze dell'ultima spiaggia per il tecnico serbo.



Nelle ultime cinque partite il Toro ha raccolto la miseria di due punti, i pareggi con Verona in casa e Crotone, perdendo il derby, in casa con la Roma e ieri a Firenze. Negli ultimi 180' neppure un gol, anche se con la Viola i granata hanno colpito due traverse. Mihajlovic spera nel ritorno di Belotti già domenica: per il 'Gallo', ieri in tribuna a Firenze, sarà probabilmente decisivo il test di oggi.