Torino, Mihajlovic: "Il derby è la sfida tra il popolo e i padroni"

"Se puoi sognare qualcosa, è perché lo puoi fare, questo è lo scontro tra la passione e la ragione, tra i colori e il bianconero, tra il popolo e i padroni. E' un derby unico nel suo genere". Sinisa Mihajlovic usa anche le parole di Walt Disney per presentare la sfida contro la Juventus e caricare l'ambiente granata alla vigilia della stracittadina.



Il tecnico non ha dubbi sugli ingredienti necessari per fare bene contro i Campioni d'Italia: "Per vincere bisogna giocare senza paura, con gli attributi, sfruttare le poche occasioni che capitano, stare attenti e concentrati in difesa". Con la squadra di Allegri "tutti partono sfavoriti, perché i bianconeri hanno uno spirito, una mentalità che li differenzia da tutte le altre squadre".



Mihajlovic si rivolge non solo ai suoi giocatori: "L’anno scorso siamo andati vicini ai 3 punti, subendo gol solo alla fine. Mi sono anche arrabbiato per un errore dell’arbitro. Ora spero che non succeda più, visto che c’è la VAR, che spero possa essere utilizzata anche nei nostri confronti. E per quanto riguarda i tifosi bianconeri: allo Stadium c’è un’ottima acustica. Se dagli spalti arriva un "serbo di m...", spero lo senta anche il quarto uomo oltre a me. Perchè questa storia deve finire".