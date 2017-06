Torino, Mihajlovic: "Icardi? Non so se sarebbe capitano in una mia squadra"

Con l'Inter sarà una partita difficile, per loro è come una finale: dovremo essere bravi a sfruttare le loro difficoltà". Sinisa Mihajlovic presenta la sfida tra il suo Torino e l'Inter in crisi di risultati. "Siamo al 50% del nostro potenziale - spiega - non voglio lasciare altri tre punti a Milano ma servirà un grande Torino". La serenità dei granata si contrappone alla tensione evidente in casa nerazzurra, con de Boer sulla graticola: "Conosco San Siro e so quello che può dare o togliere a una squadra in difficoltà - prosegue Mihajlovic - Non conosco la situazione e rispetto de Boer, grande giocatore e persona per bene e corretta. Spiace per lui. All'Inter ho passato tanti anni da giocatore e due da vice allenatore. In nerazzurro sono sempre stato trattato bene, soprattutto da Moratti che è un gran signore, gli voglio molto bene e sarei contento di vederlo ancora presidente dell'Inter".



Al Meazza si sfideranno due giovani bomber, Belotti e Icardi: "Al momento Icardi ha dimostrato di più, ma Belotti sta crescendo. A me interessa allenare grandi giocatori, il carattere poi ci penso io a modificarlo. Io non sono mai stato capitano, ma vi assicuro che ero seguito più di chi era capitano. Non so se Icardi in una mia squadra sarebbe mai capitano, ma sono i giocatori a scegliere chi vogliono come leader”.