Torino-Mihajlovic, è ultimatum: se va via, pronto Mazzarri

"Adesso si fa a modo mio, se avrò il tempo per farlo". Parola di Sinisa Mihajlovic, consapevole che la partita di domenica sera contro il Cagliari in caso di risultato negativo potrebbe segnare la fine della sua avventura al Torino. La classifica piange, 13 punti e meno 4 dalla zona Europa League obiettivo dichiarato a inizio stagione, appena 2 pareggi nelle ultime cinque gare, 2 miseri punti messi insieme contro le pericolanti Crotone e Verona. E un senso di disagio diffuso, dall'insostenibile modulo 4-2-3-1, all'egoismo di molti interpreti sul campo, alla mancanza di determinazione e aggressività, all'assenza di leader.



Per questo contro i sardi si spera nel recupero lampo di Belotti, e se ovviamente non è il caso di forzare e rischiare è altrettanto palese la necessità di contare su un uomo in grado di trascinare e magari mascherare i mali della squadra. Perso lo spirito Toro, è il momento del dentro o fuori. Ordine superiore vincere col Cagliari e non sbracare a San Siro contro la lanciatissima Inter di Spalletti prima della sosta per gli spareggi delle nazionali, altrimenti sarà ribaltone.



"È ora che tutti capiscano che ci stiamo giocando tanto, fuori la grinta", intima il direttore sportivo Petrachi, mentre Cairo in silenzio ha già pronte varie alternative. La più gettonata nelle ultime ore è Walter Mazzarri, da sempre stimato e contattato quando l'allenatore toscano lasciò l'Inter per il Watford. Cairo, che quest'estate ha accontentato in tutto e per tutto Mihajlovic sul mercato, adesso non è più disposto ad accettare altre delusioni.