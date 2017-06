Torino, Mihajlovic con il tifoso e il magazziniere: "Tutti contro la Juve"

Sinisa Mihajlovic è un maestro nel caricare l'ambiente e, per la conferenza stampa della vigilia di un match delicato come il derby, ha pensato a un coup de théâtre che è anche una prima volta per la serie A: ha portato con sé anche un magazziniere. "Vicino a me ci sono alcune persone che, come noi, giocheranno il derby - ha esordito il tecnico serbo -. Renato Cornaglia (storico tifoso, ndr), Luca (magazziniere, ndr) e Amos Ferrini (figlio dell'ex capito Giorgio Ferrini, ndr) saranno con noi anche se non scenderanno in campo. La Juventus deve sapere che giocherà contro tutta la nostra gente, contro tutti quelli che giocano nel Torino".



Mihajlovic ha poi parlato della partita: "Sono favoriti, non so come finirà. Ma so due cose: suderanno sette camicie e noi usciremo dal match a testa alta giocando da Toro". Ancora il serbo: "Dovranno preoccuparsi del nostro attacco, il terzo attacco. Vogliamo giocare con grinta, coraggio e ambizione. Dobbiamo dare tutto". Sugli avversari: "Cito una frase del Trap 'Gli tagli una testa e ne spuntano altre due". Questa è la Juve, ha giocatori forti, rispetto ma niente paura.