Torino, Mihajlovic "chiama" Ventura: "Belotti? Spero a inizio novembre"

Sinisa Mihajlovic attende la Roma con prudenza: "La squadra vista contro il Chelsea fa paura, servirà l'impresa. Certo, anche i giallorossi non sono perfetti e concedono qualcosa dietro: dovremo essere bravi ad approfittarne, speriamo basti giocare da Torino". Il tecnico serbo ammette la flessione ma non va oltre: "Due punti con Verona e Crotone sono pochi però non siamo in crisi: siamo a 13 punti e sembra la fine del mondo, se fossimo a 15, per dire, saremmo pari proprio alla Roma".



Sulla formazione: "Ljajic sta bene dove sta, potrebbe anche giocare qualche passo indietro ma non domani. Abbiamo fuori giocatori come Lyanco, Obi, Acquah, Barreca e Belotti che per me sono tutti titolari". A proposito del Gallo, mezzo assist a Gian Piero Ventura: "Va a fare un controllo per capire se l'infortunio si è cicatrizzato. Lui dice che gli fa male al tatto e io gli dico di non toccarsi... Spero di recuperarlo per l'Inter".



La gara contro i nerazzurri si giocherà il 5 novembre, cioè cinque giorni prima dell'andata del playoff Mondiale contro la Svezia: il ct e l'Italia incrociano le dita.