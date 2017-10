Torino, Mihajlovic accusa: "Mi gridavano zingaro serbo"

Dura accusa del tecnico granata, Sinisa Mihajlovic, che nella conferenza stampa del dopo Crotone-Torino denuncia di essere stato il bersaglio di cori razzisti durante la gara: "Era impossibile non sentire i cori e questo mi dispiace perchè io rispetto sempre tutti, però pretendo anche rispetto da tutti - ha detto Miha - Dicendomi zingaro serbo non offendono soltanto me, ma tutto un popolo e questo mi dispiace perché non è giusto. Ma questa è l'Italia e la cultura che c'è in Italia, è ignoranza, ma io non la posso combattere da solo. Preferirei che me lo dicessero in faccia, ma non hanno le palle di farlo. Sono dei deficienti e mi dispiacerebbe anche per la società Crotone se dovesse pagare una multa, ma questo è il calcio".