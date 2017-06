Torino, Mihajlovic: "Abbiamo giocato alla pari fino all'83', orgoglioso dei ragazzi"

Sinisa Mihajlovic è visibilmente rammaricato ai microfoni di Premium Sport per l'esito del derby contro la Juventus: “Fino all’83’ è stata una partita equilibrata, giocata alla pari e a viso aperto. Anzi, forse meritavamo qualcosa in più noi, però non dobbiamo dimenticarci che la Juve è la formazione che è stata costruita per vincere il campionato e la Champions. Oggi non ho visto differenze tra le due squadre, sono orgoglioso di quello che hanno messo in campo i ragazzi: purtroppo, quando affronti questi avversari, se non sfrutti le occasioni e se commetti qualche imprecisione alla fine vieni punito. Ma ai giovani di questo Toro bisogna anche dare il tempo di sbagliare".



Il tecnico granata chiarisce poi i cambi effettuati nel secondo tempo: "Non ho mai pensato di gestire il pareggio: se avessi voluto pareggiare non avrei messo quattro attaccanti. Io volevo vincere e la mia squadra deve sempre avere questa mentalità. Non mi accontento di pareggiare nemmeno con la Juventus, anche se la Juventus è la favorita".



Chiusura dedicata a Belotti: "Per il suo modo di giocare è il giocatore ideale per questa squadra. E se continuerà a crescere così penso che sarà il giocatore ideale per qualsiasi squadra al mondo. Noi speriamo di tenercelo finché potrà, o almeno finché ci sarò io. ”