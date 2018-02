Torino, Mazzarri: "Tatticamente quasi perfetti, con un po' di fortuna avremmo vinto"

Walter Mazzarri recrimina per il risultato nel derby ma ha visto tante cose positivo nel Torino: "Complessivamente penso che quella di oggi sia stata una buona gara, nessuno si sarebbe scandalizzato se finiva in pareggio. Anzi, magari se hai un po’ di fortuna segni per primo e la vinci". Il tecnico è contento della prestazione dei suoi: "Bisogna prendere gli spunti positivi, che ci sono se parliamo di prestazione, e ripartire. Il risultato ci ammazza, ma questa partita non deve condizionare il futuro. Non abbiamo sofferto troppo".



Il vero problema è stato il contraccolpo psicologico dopo il gol di Alex Sandro: "Contro la Sampdoria siamo stati bravi perchè dopo lo svantaggio abbiamo continuato a giocare, questa volta non è andata nella stessa maniera. C'è stato un calo di sicurezza e intensità". La ripresa era anche iniziata bene: "All’inizio, con i cambi, gli avevamo messo paura ma la Juventus è un 'muro' umano". Buono comunque l'atteggiamento complessivo della squadra: "Loro erano venuti qui con un attaccante: considerando Baselli un trequartista, eravamo più offensivi noi. Dal punto di vista tattico siamo stati quasi perfetti".