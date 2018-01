Torino, Mazzarri si presenta: "Al Filadelfia da pelle d'oca"

"A entrare allo stadio Filadelfia per il primo allenamento del Torino mi è venuta la pelle d'oca. Sono carico e anche un po' emozionato, ho sentito dentro che questo è l'ambiente adatto a me". Così Walter Mazzarri, alla presentazione al 'Grande Torino'. "Mi farebbe piacere che domani con il Bologna tutto il pubblico avesse positività, vorrei sentire un corpo unico con la squadra. C'è bisogno di pensare positivo. I ragazzi - ha aggiunto - erano un po' frastornati, ma è normale, erano affezionati al loro allenatore e questo è un bene: vuole dire che c'è del materiale umano di spessore".

“Sono rientrato in Italia perché sentivo che questo ambiente è l’ideale per me - continua Mazzarri - Già quando venivo a giocare contro lo avevo sentito dentro. Penso di poter fare bene: non sono tipo da proclami, mi piace lavorare. Abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per far rendere al massimo i nostri giocatori e fin da domani io cercherò di dare tutti gli input possibili, ma prima li devo anche ascoltare i giocatori. Dopo un derby finito in quel modo devo capire chi mi dà maggiori garanzie. Insieme a Frustalupi valuteremo e metterò la migliore formazione contro il Bologna".

"Modulo? Nella mia carriera si è sempre vista la mia mano e questo non vuol dire 3-5-2 o che so io, ma si vede che la squadra sa quello che deve fare. Poi in certe annate ho avuto giocatori più forti e ho dato spazio anche più al talento. Devi bilanciare le cose, l’importante è avere sinergia con la squadra. Che loro riescano a capire la mia idea e il mio stimolo. Io sono sempre stato considerato un agitato in panchina: io provo a dare tutti gli stimoli per vincere le partite. Anche qui farò questo, per far vincere il Torino”

Cairo: "Un sogno che si realizza”

"Avere finalmente Mazzarri al Torino è un sogno che si realizza. Ci pensavo fin dal 2007, quando venne a trovarmi a Milano, ma allora si era già impegnato con un'altra società. Ma con lui c'è stato feeling immediato". Così il presidente del Torino Urbano Cairo, alla presentazione del nuovo tecnico granata. "Mi spiace per Mihajlovic - ha detto Cairo - ma è stata una decisione che abbiamo dovuto prendere, e sono molto contento di avere finalmente preso Mazzarri"