Torino, Mazzarri: "Niente eccessi di foga, il derby non è una partita di boxe"

La Juventus "è abituata a non mollare mai, a prendere tutte le partite con fame, ma io sono l'allenatore del Torino e per me il Toro... è la squadra più forte del mondo". Walter Mazzarri usa queste parole per presentare l'atteso derby contro i bianconeri in programma domani all'ora di pranzo ("E' una partita speciale, l'ho capito appena sono arrivato qui)".



Le ultime stracittadine hanno visto molte espulsioni tra le fila granata: "Ci ho lavorato moltissimo nei giorni scorsi, ve lo assicuro. Quando facciamo le partitelle siamo in due arbitri per individuare e sanzionare i falli. Dobbiamo evitare gli eccessi di foga e restare lucidi: rimanere in undici per tutta la gara è troppo importante. Ricordiamoci che non è una partita di boxe o di wrestling ma stiamo parlando di calcio".



"La striscia di risultati utili, i pochi gol incassati e i pochi tiri in porta subiti, - sottolinea Mazzarri - sono numeri che la dicono lunga sulle difficoltà di domani. Ma mi sembra che abbiamo preparato bene la partita, curando i dettagli. Se lavoriamo bene possiamo mettere in difficoltà chiunque".



"Che squadra mi aspetto? Conta vincere i duelli personali. Durante il match ci deve essere una strategia chiara e riconoscibile, i giocatori devono sapere cosa fare. In ogni fase della sfida c’è un momento diverso: a tratti bisogna prenderli alti, a tratti soffrire in difesa. Poi ci sono gli episodi. Ma si portano dalla nostra parte con positività".



Contro i campioni d'Italia il Torino punterà molto su Iago Falque e Belotti. "Iago mi piace tantissimo perché gioca sempre per la squadra, è un grande giocatore e rispecchia alla perfezione quella che è la mia idea di calcio. Belotti è un professionista esemplare e se lavora su se stesso per migliorarsi ancora, non deve porsi limiti e andrà sempre più in alto".



Mazzarri infine spende belle parole per Allegri: "Credo nei fatti, nell'essere e non nell'apparire. E lui ha dimostrato tanto, i suoi risultati e la sua carriera parlano da soli. C'è grande rispetto e stima che credo siano reciproci".