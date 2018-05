Torino, Mazzarri: "Napoli in alto anche grazie a me"

Per Walter Mazzarri quella contro il Napoli sarà una partita speciale. "Lì ho vissuto quattro anni meravigliosi durante i quali mi sono tolto grandi soddisfazioni" ricorda il tecnico del Torino alla vigilia del match.



Gli azzurri sono in alto, al secondo posto, e l'allenatore toscano rivendica il lavoro svolto in passato: "Se hanno riconquistato una dimensione da grande squadra grazie a me? Quando smetterò mi piace che siano sottolineate queste cose. I fatti sono lì: dov’era il Napoli prima e dove è ora. Il merito è di tutti per quei successi, chiaro che i miei meriti mi piace prenderli".



I tifosi del Toro sognano che anche la loro squadra possa fare il percorso dei campani: "Non faccio promesse, ma queste due piazze sono simili per storia, senso di appartenenza, passione. Nell’animo mio, se ho accettato di venire qua è perché sono convinto di poter fare qualcosa di importante, ma c’è bisogno di tempo".



Al San Paolo servirà un'impresa o quasi: "Dobbiamo mettere in campo i valori di Superga. Ieri mi sono commosso, ho avuto brividi forti - così il tecnico granata -, spero che quei valori sportivi vengano incarnati dai miei giocatori".