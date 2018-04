Torino, Mazzarri: "Europa? Non voglio parlarne"

"Siamo dispiaciuti, ma giocare contro l'Atalanta davanti al suo pubblico non è mai facile. Abbiamo sofferto molto la loro fisicità e probabilmente la stanchezza accumulata si è fatta sentire anche a causa di questo gran caldo. È un peccato perché eravamo partiti bene, ma dopo aver segnato la rete del pareggio abbiamo subito il secondo gol in modo sciocco e mi sono anche un po' arrabbiato". Dopo il ko di Bergamo Walter Mazzarri è deluso per il risultato, ma non rimprovera nulla ai suoi ragazzi e, come fatto dopo Inter-Verona 2-2 del 2014, se la prende col...meteo.

Quattro anni fa la pioggia, questa volta il caldo: "Purtroppo, stiamo pagando l'assenza di molti dei nostri giocatori e credo che oggi si sia visto - ha spiegato il tecnico granata - Loro erano più brillanti su tutti i palloni, ee avessi avuto la rosa a disposizione avrei cambiato i tre dietro, ma non voglio parlare di questo: sembrano giustificazioni. Sul campo dell’Atalanta ci sta di soffrire, mette in difficoltà tutti in casa, ha meritato di vincere".

"Europa? Non ne voglio parlare - ha detto ancora Mazzarri - la squadra si è battuta e ha fatto bene, penso che ultimamente abbiamo fatto bene trovando una quadratura su cui si dovrà lavorare anche il prossimo anno e che mi fa ben sperare. Questo finale di stagione è importante per costruire la squadra del futuro. Mercato? Io devo far crescere questa squadra in funzione della prossima stagione. Nelle analisi di mercato non voglio entrare. Nel momento più opportuno parlerò con la società e poi vedremo come agire".

Infine una battuta sul momento poco felice attraversato da Andrea Belotti. "Oggi siamo stati poco lucidi. Ho impiegato molti calciatori che sono stati costretti a giocare tre gare di seguito in una sola settimana e Belotti è tra questi. Io credo abbia pagato lo sforzo fisico delle ultime settimane e niente di più".