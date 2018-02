Torino, Mazzarri: "Belotti come il primo Cavani"

Walter Mazzarri ha raccolto 8 punti in 4 gare al Torino, senza mai essere sconfitto: ottimo impatto nel mondo granata e infatti l'allenatore ha espresso grande soddisfazione anche dopo l'1-1 in rimonta contro la Sampdoria. "Dispiace aver preso un solo punto, ma sono contento di come questi ragazzi mi stanno dando disponibilità. Sono qui da sole quattro partite e giocano come fossimo alla playstation" le parole post-match.



L'unico neo sembra ancora il momento no di Belotti ma Mazzarri consola il suo bomber: "Andrea deve solo tornare in condizione. Sotto alcuni punti di vista mi ricorda il primo Cavani anche se Edi era forse più dinamico come attaccante".