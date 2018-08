Torino, Mazzarri: "Baselli indisponibile. Con Spalletti solo un malinteso"

Il Torino è chiamato a riscattarsi dopo il ko della prima giornata contro la Roma ma il calendario mette i granata di fronte a un'altra prova molto complicata, con l'Inter a San Siro. Walter Mazzarri, alla vigilia della sfida del Meazza, indica la strada ai suoi: "Dobbiamo ripartire dall'organizzazione e dalla mentalità del secondo tempo della gara con i giallorossi. Abbiamo avuto supremazia territoriale e due occasioni nitide, e per me è un fattore importante. Ci è mancato solo il risultato".



I piemontesi si presenteranno alla Scala del calcio senza Daniele Baselli: "Non sarà disponibile, è un peccato: stava bene, è un giocatore che potrà essere molto utile. Zaza, Soriano, Aina e Djidji non sono al top, non hanno ancora i novanta minuti e avrò già un cambio o due predefiniti. Ansaldi non è al meglio e se dovesse giocare dall'inizio, saprò già di doverlo sostituire. Cercherò di schierare chi mi darà più garanzie. Iago Falque? Non è detto che debba star fuori".



Su Spalletti: "Ha una squadra forte, è un tecnico preparato. La stretta di mano dello scorso anno? Si è trattato di un malinteso, una cosa goliardica ma non c'era nient'altro".



Infine, sul confronto tra Icardi e Belotti: "Sono forti, importantissimi ma solo solo due giocatori, due undicesimi delle due squadre. Andrea ha subito tanti stop la scorsa stagione, è tornato a essere il giocatore che conoscevo".