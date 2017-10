Torino, Lyanco annuncia: "Mi sono rotto i legamenti"

"Mi sono rotto i legamenti del piede, ma sto trattando per tornare al più presto...". E' l'annuncio choc che il difensore del Torino Lyanco ha affidato ai social. Il giocatore si è infortunato nell'allenamento di oggi. "Sono triste, ma voglio subito tornare a fare ciò che amo nella squadra che amo!", aggiunge il giovane brasiliano, che si è messo in mostra nelle prime apparizioni con la maglia granata. In realtà soltanto gli esami, a cui sarà sottoposto nella giornata di domani, stabiliranno l'esatta entità della distorsione alla caviglia destra riportata in allenamento.