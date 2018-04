Torino-Inter, Mazzarri a Spalletti: "Che cinema per una stretta di mano"

Torino-Inter è appena finita, i granata hanno vinto 1-0 e Walter Mazzarri si avvicina al collega Luciano Spalletti per stringergli la mano. Il tecnico nerazzurro, però, esibisce una strana smorfia che poi spiegherà così: "Lui è uno che ha sempre un po' di timore anche quando vince, per cui hai vinto, non c'è da aver timore, la partita è finita. Non darmi la mano con la puntina, se non me la vuoi dare non me la dai...".



A Mazzarri non è piaciuto l'atteggiamento di Spalletti: "Ma perché ha fatto così? Non siamo mica al cinema, quando un avversario perde cosa si deve fare? Cosa gli devi dire? Gli dai la mano e basta ed è quello che ho fatto".



Il tecnico del Toro, in ogni caso, si è preso la personale rivincita con l'Inter, che lo aveva esonerato nel 2014: "Io non ho da prendermi nessuna rivincita, i fatti si commentano da soli. Non ho bisogno di dimostrare niente dopo 15 anni di panchina. Era importante per il Torino perché giocavamo contro una squadra fortissima che è quarta in classifica ed è stata nei primissimo posti. All'Inter è stata una esperienza positiva e sono contento"