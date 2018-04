Torino-Inter, Brozovic segna ma Tagliavento non convalida

L'Inter è tornata da Torino senza punti guadagnati e senza gol segnati, stop pesante in chiave Champions League. Ma, riguardando le immagini del match, i nerazzurri una rete l'avevano segnata e poteva anche essere convalidata. I fatti: al 22' Borja Valero subisce fallo, Tagliavento fischia punizione, la palla rotola di qualche centimetro e si ferma, Brozovic in quell'istante tira a sorpresa sorprendendo Sirigu e di fatto segnando.



Come riporta l'ex arbitro (sette anni di carriera tra serie A, B e C) Luca Marelli sul suo sito, è un caso più unico che raro che, però, avrebbe la VAR avrebbe potuto controllare: "Affinché la punizione sia da reputarsi eseguita in modo regolare, sono necessari i seguenti elementi: pallone fermo; pallone posizionato nel punto esatto; nessuna necessità di attendere un secondo fischio. In questo caso tutti gli elementi di base sono rispettati". Il pallone infatti era di poco distante dalla zona del fallo, non era punizione indiretta e quindi i granata avevano diritto a tempo per riposizionarsi né l'arbitro doveva ammonire qualche giocatore (dovendo attendere l'ammonizione prima di riprendere il gioco).



Ulteriore passo avanti: Tagliavento decide di non convalidare, la VAR avrebbe potuto riguardare? Secondo Marelli sì. "A mio parere e sulla base della lettura di regolamento e protocollo, i VAR avrebbero potuto intervenire perché Tagliavento non ha interrotto il gioco in alcun modo, non ha fischiato mentre il pallone si dirigeva verso la porta. Si è trattato, in conclusione, di una rete realizzata ed in tutto e per tutto valida. I VAR avrebbero potuto intervenire perché tutte le reti sono sottoposte a review".



Una curiosità, nulla più anche perché nessuno all'Inter ne ha fatto menzione o si è voluto attaccare alle decisioni arbitrali. Come chiosa Marelli: "Che calciatori, dirigenti, arbitri e spettatori non si siano accorti di nulla giustifica pienamente la mancata concessione ma rappresenta un inedito".