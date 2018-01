Torino, esonerato Sinisa Mihajlovic: Mazzarri è il nuovo allenatore

Ancora la Juventus. Come ai tempi del Milan una sconfitta contro i bianconeri, questa volta in Coppa Italia, segna il destino di Sinisa Mihajlovic, che nella notte, a sorpresa, è stato esonerato dal ruolo di allenatore del Torino. Ora è arrivato anche il comunicato ufficiale del club, dopo che nelle prime ore della notte Cairo e Petrachi avevano informato personalmente il serbo: "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Sinisa Mihajlovic dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. A Sinisa e al suo staff vanno i ringraziamenti per l’impegno e per la passione dimostrati in questi 18 mesi in granata" si legge sul sito ufficiale granata.

Un esonero improvviso, una mossa a sorpresa da parte dei granata, soprattutto considerato che negli ultimi mesi Cairo aveva difeso e confermato Mihajlovic in più di un'occasione nonostante gli alti e bassi nel rendimento della squadra. Il nuovo allenatore è Walter Mazzarri che ha già chiuso il contratto con il Watford e firmato coi granata fino al 2020. L'ex tecnico di Inter e Napoli dirigerà oggi il primo allenamento e sabato farà il suo esordio in granata contro il Bologna, esattamente come quando subentrò in corsa al Napoli al posto di Donadoni (sofferta vittoria per 2-1).