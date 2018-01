Torino, esonerato Sinisa Mihajlovic

Ancora la Juventus. Come ai tempi del Milan una sconfitta contro i bianconeri, questa volta in Coppa Italia, segna il destino di Sinisa Mihajlovic, che nella notte, a sorpresa, è stato esonerato dal ruolo di allenatore del Torino. Ora è arrivato anche il comunicato ufficiale del club, dopo che nelle prime ore della notte Cairo e Paratici avevano informato personalmente il serbo: "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Sinisa Mihajlovic dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. A Sinisa e al suo staff vanno i ringraziamenti per l’impegno e per la passione dimostrati in questi 18 mesi in granata" si legge sul sito ufficiale granata.

Un esonero improvviso, una mossa a sorpresa da parte dei granata, soprattutto considerato che negli ultimi mesi Cairo aveva difeso e confermato Mihajlovic in più di un'occasione nonostante gli alti e bassi nel rendimento della squadra. Ora si attende l'annuncio del nuovo allenatore e in pole position c'è Walter Mazzarri, vecchio pallino di Cairo. Se l'ex tecnico di Inter e Napoli dovesse accomodarsi in panchina in tempo utile, sabato farebbe il suo esordio in granata contro il Bologna, esattamente come quando subentrò in corsa al Napoli al posto di Donadoni.

L'avventura di Mihajlovic al Torino si chiude dunque dopo un anno e mezzo: quest'anno per lui nel girone di andata 25 punti figli di 5 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte.