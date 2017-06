Torino, Cairo: "Quasi fatta per Lyanco, battuta anche la Juve"

Urbano Cairo conferma l'arrivo di Lyanco al Torino: il giovane difensore del San Paolo sarà tesserabile dalla prossima stagione ma dovrebbe essere in Italia sin da questa settimana, si allenerà questi mesi con la prima squadra per adattarsi meglio a ritmi ed esigenze del campionato italiano. "In questi giorni stiamo definendone l'acquisto - le parole del presidente granata -, è un ventenne che si è distinto nel campionato Under 20 ed era seguito da tanti club europei, Juventus compresa. Ma noi siamo arrivati per primi".



Cairo spiega i costi dell'operazione: "Un investimento molto importante, intorno ai 9 milioni di euro tra cartellino e bonus, ma per un giovane capace come lui ne vale la pena così come per il portiere Milinkovic-Savic. Siamo a marzo ma stiamo lavorando per il futuro".