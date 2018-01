Torino, Cairo: "Mihajlovic? Potevo esonerarlo due mesi prima"

C'eravamo tanto amati. O forse no. Continua il botta e risposta a distanza tra Urbano Cairo e Sinisa Mihajlovic. L'ex tecnico del Torino, esonerato all'indomani della sconfitta nel derby di Coppa Italia con la Juve, ha mandato una frecciatina al patron granata durante la consegna del Tapiro d'oro da parte dell'inviato di Striscia la Notizia: "Mi spiace che non mi abbia chiamato direttamente lui per comunicarmi l’esonero".



La replica di Cairo è piuttosto piccata: "Capisco che potesse avere questo desiderio - spiega a Tutti Convocati su Radio 24 -, chi lo chiama è relativo, il rapporto ce lo aveva con Petrachi. Poteva dire piuttosto che Cairo poteva esonerarlo due mesi prima e non lo ha fatto. Non è da lui avere queste rimostranze".



Frecciata, da parte di Cairo, anche per Claudio Lotito, patron della Lazio: "Non può rappresentare il nuovo, l'ho detto anche a lui che è bravo come presidente della sua squadra e imprenditore, ma per fare il presidente federale ci vogliono altre attitudini che lui non ha. Tommasi è un ragazzo serio. Potrebbe contribuire a migliorare le cose. Si può votare un ex calciatore quando ha quelle capacità manageriali fondamentali per essere un bravo presidente Figc"