Torino, Cairo: "Mai pensato di mandare via Mihajlovic"

"Sinisa Mihajlovic era in un momento di difficoltà di risultati, ma in realtà noi non abbiamo mai avuto alcun pensiero relativo a una sua sostituzione in panchina. L'abbiamo sempre appoggiato, lo facciamo da sei anni. Mandarlo via sarebbe stata una sciocchezza, non ci ho mai pensato". Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni di Premium Sport poco prima della partita con l'Inter a San Siro.

"L'infortunio di Belotti forse ci ha tolto qualche punto, ma noi dobbiamo pensare da squadra. È vero che lui è fondamentale, fa tanti gol e ne fa fare altrettanti, ma tutti devono dare il massimo - ha detto il presidente granata, che ha parlato anche di Niang - Lui è alla ricerca di continuità: ha bisogno di ancora qualche settimana per trovare la giusta condizione, dopo qualche anno di poca attività. Sono sicuro che farà bene".