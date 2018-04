Torino, Cairo: "Juve, quel rigore in Serie A non te lo fischiavano"

Urbano Cairo si gode il trionfo del Torino nella Coppa Italia Primavera a San Siro contro il Milan e si diverte a lanciare una stoccatina alla Juve, quando, a Premium Sport, gli chiedono come avrebbe reagito lui dopo un rigore come quello fischiato al Real Madrid contro la Juventus nel ritorno dei quarti di Champions: "A noi è successo tante volte, ci siamo abituati", è l'esordio di Cairo. Che poi va oltre.



"Posso dire che quel rigore al Torino non l'avrebbero mai fischiato a favore, ma l'avrebbero fischiato contro, e che alla Juve quel rigore l'avrebbero sicuramente dato a favore e in Italia non l'avrebbero dato contro"



Il numero uno granata ha parlato anche del momento del Torino: "Sono contentissimo di Mazzarri, l'ho sempre stimato da quando era alla Reggina e fece quel miracolo. Belotti? Non sono pentito di non averlo ceduto quest'estate e spero che la prossima non arrivi mezza offerta. Ora sta tornando quello che conosciamo, è stato fortunato perché ha perso praticamente tre mesi per infortunio, tornando anche prematuramente in Nazionale nella partita contro la Svezia".