Torino, Cairo: "Con l'Europa, rinnovo automatico per Mihajlovic"

Urbano Cairo soddisfatto dopo questo primo scorcio di campionato: "Bilancio positivo per il Torino, siamo al sesto posto nonostante un po' di problemi con il VAR. Ma io sono un sostenitore di questa tecnologia, più passerà il tempo più verrà utilizzata meglio. È migliorabile ma è un buon inizio".



Il presidente granata parla della situazione contrattuale di Mihajlovic, in scadenza a fine stagione: "Non c'è nessun problema, l'accordo vale fino a giugno e poi ci sono una serie di possibilità legate ai risultati. L'obiettivo del biennio è andare in Europa League ed è questo a cui pensa Sinisa: andando in Europa, il rinnovo sarebbe automatico. Con lui il rapporto è buono e c'è stima, avremo modo di parlarne".



Niente vice-Belotti a gennaio: "Il nostro attacco ha un potenziale straordinario. Sadiq è di prospettiva, credo tantissimo in Niang e poi abbiamo Iago Falque e Berenguer. Perché comprare una punta importante? Con Belotti non giocherebbe mai...". Infine, complimenti a Ventura per la Nazionale: "Non l'ho sentito ma sono contento per il successo in Albania, vincere aumenta l'autostima".