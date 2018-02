Torino, Cairo: "Ci teniamo stretto Belotti. Non penso alla sua valutazione"

Nelle ultime settimane si è vociferato di un nuovo interesse del Milan per Andrea Belotti, ma Urbano Cairo chiude di fatto all'ipotesi di una cessione a fine stagione. Il presidente del Torino, intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima del del derby, è chiarissimo: "Belotti vale ancora 100 milioni? Non penso a questo tipo di cose oggi. Ci teniamo stretti Belotti e non penso alla valutazione. Quella cifra lì è la clausola ma poi ce ne siamo dimenticati".



"Tenere Belotti - continua Cairo - è la cosa che mi preme di più, l’importante è che da qui alla fine faccia vedere quello che sa fare. Con l’Udinese è tornato a livelli importanti, poi le valutazioni economiche non mi interessano". Parole nette per certificare che il club piemontese non ha alcuna intenzione di lasciare partire il suo centravanti.