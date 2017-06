Torino, Cairo: "Belotti via? Solo se mi danno i 100 milioni della clausola"

"Belotti ha appena rinnovato il contratto: l'Europa non è una discriminante sulla riconferma". Urbano Cairo spazza via i dubbi sulla permanenza del bomber granata se il Torino fallirà quest'anno la qualificazione all'Europa League: "Abbiamo posto una clausola solo per l'estero da 100 milioni - ha ricordato il presidente del Torino, a margine della presentazione di Torino Channel - non mi sono impegnato con lui a venderlo in caso di mancata qualificazione. Per me vale 100 milioni, qualcuno ha interesse a generare preoccupazioni: ho un contratto con Mihajlovic ancora per una stagione, con Belotti fino al 2021, non vedo problemi Se dobbiamo fare 'caciara', facciamola: Belotti è attore protagonista in questa corsa all'Europa non solo per quest'anno, magari anche nella prossima stagione".



In conferenza stampa Cairo ha parlato anche di altre situazioni di mercato con riferimento a Castro ("Non spendo 10 milioni per un giocatore dell'89"), a Donsah ("Ne volevo uno del '96, ma non l'hanno più ceduto") e a Imbula ("Sono cambiate le condizioni, a un certo punto hanno chiesto 15 milioni per il diritto di riscatto e ho detto no"). E poi ua battuta su Milinkovic-Savic: "Mi hanno detto che è il Donnarumma serbo..."