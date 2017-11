Torino, Cairo: "Belotti al Milan? Sta bene qui"

Belotti, Mihajlovic, i traguardi del Torino e Ventura: Urbano Cairo a tutto campo in un'intervista a Tiki Taka. Ecco le principali dichiarazioni del presidente granata.



"Da quando è iniziata la stagione non abbiamo più parlato con nessuno di Belotti. Il suo obiettivo adesso è quello di fare molto bene qui e non si è più parlato assolutamente di mercato. Il Gallo al Milan? Belotti sta bene in granata, con tutto il rispetto per il Milan ma il Gallo sta bene qui con noi".



"L'obiettivo lo abbiamo fissato già dalla scorsa stagione: vogliamo raggiungere l'Europa League in due anni e crediamo di potercela fare. La nostra campagna acquisti è stata importante, il mister ha avuto la squadra che di fatto voleva e lui lo ha riconosciuto. Adesso dobbiamo lavorare compatti".



"Mihajlovic non è mai stato in bilico. Anche con Ventura due stagioni fa abbiamo perso 4 partite di fila, non è stato messo in discussione e poi siamo arrivati noni in campionato, facendo bene anche in Europa League, andando a vincere a Bilbao. Per alcune sconfitte non si mette in dubbio un progetto. Non è un problema di costi, ma noi abbiamo un progetto almeno biennale con Mihajlovic. Abbiamo fiducia in lui e non ho mai pensato lontanamente di sostituirlo".



"Il playoff dell’Italia contro la Svezia? Ho delle buone sensazioni. Ho sentito il CT settimana scorsa, sa dell’importanza di queste gare ma sono tutti molto concentrati per ottenere la qualificazione per i mondiali. Ci vuole anche un pizzico di fortuna. La Svezia comunque è una squadra con ottimi giocatori, non sarà facile ma dobbiamo essere concentrati per ottenere il nostro obiettivo".