Torino, Belotti non si ferma: è sul podio della Scarpa d'Oro

Il Gallo alza sempre di più la cresta. Con la doppietta di ieri sera al Franchi contro la Fiorentina, l'attaccante granata vola nella speciale classifica Uefa della Scarpa d'Oro salendo al terzo posto e raggiungendo così Higuain, Dzeko, Aubameyang e Lewandowski a quota 38, dietro solamente a Messi e Cavani, rispettivamente a quota 40 e 39 (il Matador è però fortemente penalizzato dal coefficiente inferiore assegnato alla Ligue 1).

Aggancio alla Pulce fallito per una questione di centimetri, perchè a Firenze Belotti ha sbagliato anche un rigore, il terzo del suo campionato dopo quello alla prima giornata contro il Milan e quello col Bologna. Se avesse segnato tutti i penalty calciati (ma è giusto ricordare che anche Dzeko ne ha sbagliati due) ora sarebbe in testa alla classifica della Scarpa d'Oro. Un risultato che testimonia l'ottimo campionato del centravanti granata, già diventato oggetto del desiderio di molte big in giro per il mondo: Cairo ha fissato il prezzo, per portarlo via da Torino servono 100 milioni e non è difficile immaginare che in estate saranno in tanti a sfidarsi per avere il Gallo.

Ecco, ad oggi, le prime posizioni della classifica:

40,0: Lionel Messi (Barcellona, ESP – 20 gol x 2,0)

39,0: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, FRA - 26 gol x 1,5)

38,0: Andrea Belotti (Torino, ITA – 19 gol x 2,0)

38,0: Gonzalo Higuain (Juventus, ITA – 19 gol x 2,0)

38,0: Edin Dzeko (Roma, ITA – 19 gol x 2,0)

38,0: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, GER - 19 gol x 2,0)

38,0: Robert Lewandowski (Bayern Monaco, GER - 19 gol x 2,0)

36,0: Luis Suarez (Barcellona, ESP - 18 gol x 2,0)

36,0: Bas Dost (Sporting CP, POR - 18 gol x 2,0)

34,0: Romelu Lukaku (Everton, ENG - 17 gol x 2,0)

34,0: Alexis Sanchez (Arsenal, ENG – 17 gol x 2,0)

34,0: Harry Kane (Tottenham, ENG – 17 gol x 2,0)

34,0: Anthony Modeste (1. FC Köln, GER – 17 gol x 2,0)