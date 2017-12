Torino, Belotti: escluse lesioni ai legamenti del ginocchio destro

Sospiro di sollievo per Andrea Belotti: gli esami effettuati all'indomani dell'infortunio rimediato in allenamento hanno escluso con certezza lesioni ai legamenti e al menisco del ginocchio destro. L'attaccante del Torino salterà sicuramente la gara col Genoa, resta da capire se riuscirà a recuperare in tempo già per il derby di Coppa Italia.



Nessun dramma, dunque: Belotti era uscito in lacrime dopo il trauma distorsivo allo stesso ginocchio "colpito" anche l'1 ottobre durante la gara col Verona. In quella circostanza rimediò una lesione al legamento collaterale che lo costrinse a restare fuori quasi un mese e ad affrontare in condizioni non ottimali lo spareggio mondiale tra Italia e Svezia. Adesso si tratta di un infortunio ancora meno grave che non dovrebbe compromettere più di tanto il graduale miglioramento del giocatore che stava faticosamente ritrovando la forma migliore.