Torino, Belotti è un caso. I tifosi: "Via la fascia"

Andrea Belotti è in ritiro con la Nazionale dove ha ormai perso il posto da titolare e quando tornerà a Torino non troverà, a quanto pare, un ambiente caldo ad accoglierlo. È scoppiato un caso, infatti, che lo vede coinvolto in prima persona. Il quotidiano Tuttosport rivela un retroscena legato all'ultima partita di campionato, quella di domenica 18 marzo contro la Fiorentina: per lasciare lo stadio Belotti avrebbe aspettato il varco creato dalla sicurezza per consentire l'uscita del pullman dei viola in modo da evitare il contatto coi tifosi, evidentemente delusi dalla sconfitta e in generale dal momento poco brillante dei granata, reduci da 4 sconfitte consecutive.



I tifosi non avrebbero preso bene il comportamento di Belotti, che pure con la Fiorentina era tornato al gol, considerandolo non consono a un capitano che dovrebbe metterci sempre la faccia: secondo Tuttosport, i sostenitori, arrabbiati, vorrebbero che al Gallo fosse tolta la fascia. In una stagione condizionata prima dalle voci di mercato, poi dagli infortuni e infine da un rendimento al di sotto delle aspettative (solo 6 gol in 22 partite di A), è l'ennesimo episodio che rischia di togliere il sorriso al centravanti. "Non vado in una grande a fare panchina", ha detto pochi giorni fa dal ritiro della Nazionale. Ma questo nuovo evento potrebbe allontanarlo dai granata.