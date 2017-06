Torino, Belotti canta tre volte e segna numeri da record

Il pensiero più divertente, anche se tremendamente serio, è quello di Sinisa Mihajlovic: "Andrea è strepitoso, è il più forte attaccante italiano. Vale più di 100 milioni di euro, la clausola è da rivedere". Andrea è Belotti, e poco prima aveva ribaltato il match del Torino contro il Palermo con una fantastica tripletta in 7 minuti e 15 secondi: due gol di testa e uno di potenza pura, il più veloce tris in serie A dal 2000 (Shevchenko contro il Perugia).



"Ringrazio i miei compagni che mi hanno fornito altri tre splendidi assist. Sarebbe bellissimo vincere la classifica di capocannoniere - le parole di Belotti a fine partita - Perché non ho esultato con la cresta? Ho passato due anni splendidi a Palermo, ho ancora molti amici. I tifosi mi hanno sempre rispettato e io non volevo esultare". Poi la spiegazione della singolare fascia da capitano: ''C'è la foto della mia ragazza e del mio cane. Mi lasciano tranquillo nei momenti particolari, mi danno tanta felicità e sono i primi ad incitarmi''.



Il Gallo sale a quota 22 gol in campionato, seconda tripletta in carriera in serie A, stacca Dzeko e Higuain - rimasti fermi a 19 - e bussa ancora tre volte alla Scarpa d'Oro: nei cinque campionati top europei, solo Cavani (27) e Messi (23) hanno fatto meglio di lui. In Europa, Belotti si prende una piccola rivincita tenendo il record stagionale di gol di testa, otto.



Ventura si sfrega le mani in ottica Nazionale, forse anche Cairo che gli affari sa come farli visto che in estate saranno tanti a bussare alla porta granata ("Se dovessi rifare oggi il contratto, metterei la clausola a 150 milioni" ha detto il presidente granata dopo il Palermo). C'è solo una persona che si mangia le mani: Maurizio Zamparini che, vendendolo, aveva detto "Tanto è più forte Djurdjevic"...

Il Gallo esulta su Instagram