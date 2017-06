Torino, 20 anni dopo rinasce il Filadelfia. Cairo: "Sono molto emozionato"

Finalmente torna a vedere la luce lo stadio Filadelfia: costruito nel 1926, fu rovinato dai bombardamenti della seconda Guerra Mondiale, vide le imprese del Grande Torino, dopo Superga si pensò ad abbatterlo, dopo altri alti e bassi pian piano fu abbandonato fino alla parziale demolizione del 1997.



Ora, 20 anni dopo, il nuovo Filadelfia rinasce: la prima squadra ci lavorerà tutta la settimana mentre la Primavera granata giocherà le partite casalinghe di campionato. L'impianto ha due campi, tribune e quattromila posti. L'impianto, costato 8 milioni di euro, è di proprietà della Fondazione Filadelfia, nei prossimi giorni verrà firmato il contratto d'affitto con il Torino.



Mercoledì l'inaugurazione per ex campioni e vip tra cui il nostro Cravero, Mondonico ("Sono contento di questo nuovo inizio. Non è tanto la struttura ma è l’aria che si respirava in quel luogo"), Dossena, Pulici ("Non deve cambiare lo spirito, i nostri successi li abbiamo ottenuti anche grazie al Fila"), Maspero, Zaccarelli. Da giovedì 25 porte aperte per tutti con il taglio del nastro con le autorità e poi festa e musica fino a sera. E finalmente il Filadelfia torna ad occupare un posto in primo piano nella storia del Torino.

CAIRO: "SONO MOLTO EMOZIONATO"

Ha chiuso la prima giornata di festa Urbano Cairo: "Sono molto emozionato, grande merito di tutti i tifosi che hanno tenuto duro e dal 1997 hanno protetto il Fila dall'abbandono. Complimenti alla Fondazione Filadelfia e al suo presidente Salvadori".



Il n.1 granata ha ricordato che dopo la costruzione del Filadelfia, il Torino ha vinto lo scudetto (nel 1927), poi revocato. "Abbiamo fatto richiesta al presidente della Figc Tavecchio per riavere quello scudetto. Il titolo venne revocato perché furono trovati in un cestino dei pezzi di carta che potevano ricondurre ad un presunto illecito (presunta corruzione nei confronti del terzino della Juve Allemandi ndr), ma non c’è mai stata una vera commissione che ha esaminato il caso. Per noi è una cosa inaccettabile".



Raccogliendo il grido d'allarme di Salvadori, sui pochi seggiolini acquistati dai tifosi per contribuire alla ricostruzione del tempio granata ("solo il 30%"), Cairo ha dato il buon esempio promettendo di comprarne 500. E ha poi coinvolto l'allenatore Sinisa Mihajlovic, lo sponsor Beretta, il direttore generale Antonio Comi, e tutta la squadra, in una sorta di asta. Il tecnico serbo è partito con 10 e ha poi rilanciato a 15, Beretta ha promesso di prenderne 100, Belotti, "mister 100 milioni", si è lanciato fino a 20.



Benassi, prima di pronunciarsi, si è rivolto al presidente con una battuta, "dipende dall'ingaggio che ci fa per la prossima stagione", alla fine ne ha presi 5, come Molinaro e De Silvestri. Anche Iturbe, prima di fissare l'offerta a 20 seggiolini, ha detto scherzosamente a Cairo, "dipende se mi riscatti...". Il costo di ogni seggiolino del nuovo stadio Filadelfia è di 1.000 euro.