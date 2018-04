Topolino festeggia l'Inter con Icarduck

I festeggiamenti per il compleanno dell'Inter arrivano anche su Topolino: il popolare fumetto ha dedicato la copertina del numero 3251 al club nerazzurro con Paperino che intervista Mauro Icardi-Icarduck, per l'occasione con il numero 110 (come gli anni dalla fondazione) invece del 9. Nel numero anche interviste all'ex capitano Zanetti, Luciano Spalletti (che nella storia a fumetti diventa Spallucci) e l'ex portiere Francesco Toldo, oggi a capo del progetto “Inter Forever”.